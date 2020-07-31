Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Большая часть россиян заявляет об отсутствии возможности взять ипотечный кредит

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Большая часть россиян заявляет об отсутствии возможности взять ипотечный кредит
Строительство дома. Фото: сайт ГД.

Более 60% россиян исключают возможность взять ипотечный кредит. К такому выводу пришли эксперты фонда «Общественное мнение».

По данным проведенного опроса, 80% россиян считают, что не имеют возможности для улучшения жилищных условий. О возможности улучшения условий жизни заявили 16% опрошенных. При этом 57% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий, 47% – не видят в этом необходимости.

Тем не менее, в 2019 году возможность взять ипотечный кредит исключало 72% респондентов. Сейчас большинство из тех, кто исключает вероятность взять жилищный кредит, связывают это с низким уровнем жизни.

ДВа

В мире

Гордон перечислил возможные места для бегства Лукашенко в случае его свержения

Гордон перечислил возможные места для бегства Лукашенко в случае его свержения

Одним из сценариев развития ситуации в Белоруссии после выборов 9 августа может стать повторение украинских событий 2014 года. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью