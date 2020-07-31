Большая часть россиян заявляет об отсутствии возможности взять ипотечный кредит

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31 июля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Строительство дома. Фото: сайт ГД.

Более 60% россиян исключают возможность взять ипотечный кредит. К такому выводу пришли эксперты фонда «Общественное мнение».

По данным проведенного опроса, 80% россиян считают, что не имеют возможности для улучшения жилищных условий. О возможности улучшения условий жизни заявили 16% опрошенных. При этом 57% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий, 47% – не видят в этом необходимости.

Тем не менее, в 2019 году возможность взять ипотечный кредит исключало 72% респондентов. Сейчас большинство из тех, кто исключает вероятность взять жилищный кредит, связывают это с низким уровнем жизни.