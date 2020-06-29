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Правительство внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%
Новостройка. Фото: сайт Госдума РФ

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн до 6 млн рублей.

Льготную ставку, которая сохраняется на весь срок ипотеки, банкам просубсидирует государство.

О необходимости этой меры в своем обращении 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3 млн рублей, как прежде, а до 6 млн рублей. В крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 млн рублей.

ДВа

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