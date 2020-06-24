В Госдуме будут законодательно обеспечивать меры, озвученные накануне Путиным

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24 июня 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдумы РФ

Задача Госдумы – подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Масштаб тех вызовов, с которыми столкнулась Россия сегодня, сложно с чем‑либо сравнивать, но никто не будет брошен и оставлен со своими проблемами один на один», – сказал председатель Госдумы.

Он также отметил, что в ни в одной стране мира нет таких системных мер поддержки.

«В свое время, когда формировались резервы ФНБ, звучали предложения потратить эти деньги. Можно только предположить, что бы произошло, если бы к таким советам прислушались», – добавил Володин.