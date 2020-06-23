В Совете федерации оценили предложение Путина продлить выплаты соцработникам

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23 июня 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский во вторник, 23 июня, оценил предложение президента России Владимира Путина продлить до 15 сентября выплаты соцработникам.

Ранее соответствующее предложение глава государства выдвинул в рамках обращения к гражданам страны.

Рязанский отметил, что речь идет об очень мощном наборе мер поддержки в условиях выхода на режим обычной жизни после пандемии коронавируса нового типа. По словам сенатора, в рамках данных мер особо выделяются шаги для поддержки людей, которым "досталось большего всего" – медработников и сотрудников социальных служб.

Валерий Рязанский также обратил внимание на предложенную президентом России Владимиром Путиным повторную выплату в июле по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Сенатор считает, что дан "очень хороший настрой на выход из кризиса".