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Путин предложил в связи с пандемией COVID-19 продлить выплаты соцработникам

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил в связи с пандемией COVID-19 продлить выплаты соцработникам
рубли, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Президент России Владимир Путин во вторник предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил в рамках обращения к гражданам.

Путин предложил продлить выплаты сотрудникам соцучреждений, домов престарелых, детских интернатов, а также педагогам, медперсоналу и психологам до 15 сентября текущего года. Российский лидер напомнил, что они в настоящий момент трудятся непрерывно, работают двухнедельными сменами, чтобы минимизировать риск передачи коронавирусной инфекции и защитить людей, с которыми они контактируют.

Глава государства добавил, что как и для медицинских работников, данные выплаты будут учитываться для расчета отпускных.

ЕТ

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