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Владимир Путин подписал закон о доступе родителей к данным о здоровье подростков старше 15 лет

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Владимир Путин подписал закон о доступе родителей к данным о здоровье подростков старше 15 лет
Стетоскоп. Фото: pixabay.com

Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей. Это будет после достижения подростками 15-летнего возраста.

Уточняется: изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав школьников в возрасте старше 15 лет.

Родители (законные представители) смогут получать информацию о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.

Ранее сообщалось: Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. 

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