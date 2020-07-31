Владимир Путин подписал закон о доступе родителей к данным о здоровье подростков старше 15 лет

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31 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Стетоскоп. Фото: pixabay.com

Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей. Это будет после достижения подростками 15-летнего возраста.

Уточняется: изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав школьников в возрасте старше 15 лет.

Родители (законные представители) смогут получать информацию о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.

Ранее сообщалось: Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней.