Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней

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31 июля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней и во всех регионах.

Формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех, говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, сохранить опробованный в дни голосования по поправкам в Конституцию формат голосования на придомовых территориях. Таким образом, уже 11-12 сентября в России будет организовано досрочное голосование, а 13 сентября будет основным днем.