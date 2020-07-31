Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней
31 июля 2020, 15:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней и во всех регионах.
Формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех, говорится в пояснительной записке.
Кроме этого, сохранить опробованный в дни голосования по поправкам в Конституцию формат голосования на придомовых территориях. Таким образом, уже 11-12 сентября в России будет организовано досрочное голосование, а 13 сентября будет основным днем.
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