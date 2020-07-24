Памфилова заявила о трехдневном голосовании на сентябрьских выборах

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24 июля 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

С 11 по 12 сентября в России будет организовано досрочное голосование, а 13 сентября будет основным днем. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в порядке досрочного голосования предусмотрена возможность проведения такого голосования в помещениях с 8 до 20 часов, «то есть, полноценно 12 часов работы участков».

Памфилова также отметила, что в 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен в обязательном порядке на «довыборах депутатов ГД, выборах глав регионов, депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ».