ЦИК спросил и 94% респондентов выступили против многодневного голосования

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Центральная избирательная комиссия решила провести опрос пользователей социальных сетей относительно идеи многодневного голосования. Результаты были очень неожиданными для ЦИКа. Более 90% респондентов выступили против такой инициативы.



По мнению россиян, многодневная практика абсолютна неприемлема для нашего государства. Результаты опроса ЦИК были опубликованы в Твиттере, но в скором времени удалили. Пользователи социальной сети были очень удивлены этому.



Аналогичный опрос Центризбирком проводил на своей официальной странице во «ВКонтакте». Там против многодневного голосования выступили почти 94% респондентов. Всего в опросе принимало участие больше 10 тысяч человек. Из этой соцсети тоже результаты опроса удалили. Сама председатель ЦИК Элла Памфилова назвала соцопрос глупостью сотрудника избирательной комиссии. Она намерена удалить все соцопросы из соцсетей ведомства.



Государственная Дума спешно и окончательно приняла закон, позволяющий ЦИКу проводить выборы и референдумы на протяжении нескольких дней.



