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Жительница Башкирии скончалась от коронавируса после родов

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ufa Time

Жительница Башкирии скончалась от коронавируса после родов
больничный коридор, pixabay.com

На территории Башкирии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса нового типа. Согласно последней информации, COVID-19 унес жизнь молодой женщины сразу после того, как она родила ребенка.

Уточняется, что скончалась жительница Башкирии 1991 года рождения, у которой была выявлена быстро развивающаяся пневмония, осложненная коронавирусной инфекцией и естественными родами на 39-40 неделе беременности. Подчеркивается, что ребенок появился на свет живым.

К настоящему моменту общее число умерших в республике от коронавируса нового типа достигло 23 человек.

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