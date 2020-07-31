Жительница Башкирии скончалась от коронавируса после родов
31 июля 2020, 15:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Ufa Time
На территории Башкирии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса нового типа. Согласно последней информации, COVID-19 унес жизнь молодой женщины сразу после того, как она родила ребенка.
Уточняется, что скончалась жительница Башкирии 1991 года рождения, у которой была выявлена быстро развивающаяся пневмония, осложненная коронавирусной инфекцией и естественными родами на 39-40 неделе беременности. Подчеркивается, что ребенок появился на свет живым.
К настоящему моменту общее число умерших в республике от коронавируса нового типа достигло 23 человек.
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