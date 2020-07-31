Беременным в России смягчили наказание за нетяжкие преступления

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31 июля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

колючая проволока, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 31 июля, подписал федеральный закон, который позволяет смягчить уголовное наказание беременным женщинам в стране за нетяжкие преступления.

Также наказание может быть смягчено женщинам, которые имеют в доме ребенка при исправительном учреждении детей не старше трех лет. К настоящему моменту соответствующий документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие женщины получат возможность условно-досрочного освобождения после отбывания четверти назначенного судом срока. Аналогичную норму будут применять в отношении гражданок, совершивших преступление до достижения совершеннолетия.