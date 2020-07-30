Житель Чехии проведет в тюрьме два года за кражу колбасы

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30 июля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Магазин. Фото: Pixabay

Житель чешского города Брно получил 26 месяцев тюрьмы за кражу в магазине нарезки салями и упаковки коробочного вина.

В краевом суде Брно отметили, что такое суровое наказание связано с тем, что преступление произошло во время чрезвычайного положения, когда ответственность по всем уголовным статьям увеличивается.

Кроме этого, на счету осужденного оказалось более 20 преступлений, последнюю кражу он совершил спустя две недели после освобождения из тюрьмы. Адвокат осужденного заявил, что «преступление было продиктовано чувством голода и отчаяния», потому что, выйдя из тюрьмы, он не мог получить никакой помощи – все госучреждения не работали из-за пандемии.