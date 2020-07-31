Володин считает, что строительной отрасли помогут позитивные инициативы Хуснуллина
31 июля 2020, 15:16[ «Аргументы Недели» ]
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что поправки в законы, инициированные правительством, снимают многие вопросы, которые ранее не позволяли развиваться более динамично строительной отрасли.
В этой связи председатель ГД отметил позитивные инициативы вице-премьера Марата Хуснуллина на новой должности – по его мнению, «возглавляя ранее в Москве строительный комплекс, он предложил решения, показавшие себя эффективными в строительной отрасли.
Володин также отметил, что поправки в Градостроительный кодекс, позволяют при планировании решить вопрос взаимосвязи всех уровней – федерального, регионального и местного. При этом власти региона смогут наделять органы местного самоуправления полномочиями утверждать правила землепользования и застройки.
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