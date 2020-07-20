В Минстрое сообщили о дефиците рабочей силы на российских стройках
20 июля 2020, 17:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Об этом сообщил сегодня замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.
По его мнению, дефицит связан с оттоком трудовых мигрантов и с тем, что безработные не хотят работать на стройках. "Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал Стасишин.
Трудности с рабочими кадрами особенно заметны в Дальневосточном федеральном округе, по этой же причине проблематично вернуться к прежним темпам строительства в Москве и Подмосковье, где стройки были остановлены из-за коронавируса.
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