В Минстрое сообщили о дефиците рабочей силы на российских стройках

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20 июля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

стройка, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщил сегодня замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

По его мнению, дефицит связан с оттоком трудовых мигрантов и с тем, что безработные не хотят работать на стройках. "Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал Стасишин.

Трудности с рабочими кадрами особенно заметны в Дальневосточном федеральном округе, по этой же причине проблематично вернуться к прежним темпам строительства в Москве и Подмосковье, где стройки были остановлены из-за коронавируса.