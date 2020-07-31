Дальневосточный ГАУ неоднозначно отмечает свое 70-летие

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Но для тех, кто еще верит, что университет — это не только простая ретрансляция накопленных предшествующими поколениями знаний, но и новые исследования, новые открытия, новые проекты, — для них этот юбилейный год запомнится, как дата трагическая, поскольку именно 2020-й выбран, по злому умыслу или по недоразумению, для окончательного убийства науки в нашем вузе.

20 апреля 2020 года на ученый совет ректором внезапно было вынесено предложение: ввести в штатное расписание должность проректора по АХР и сократить должность проректора по научной работе, а руководимую им службу реорганизовать путем передачи выполняемых ей функций в службу проректора по учебной работе. Ради чего? Чтобы избавиться от неугодного проректора, как конкурента? Чтобы наделить правом подписи финансовых документов человека, который занимается ремонтами? Скорее и то, и другое. Но такое решение ничем не может быть оправдано. Если работать с человеком, которого ты сам и назначил своим заместителем становится трудно, нужно, как минимум поставить его об этом в известность. А поскольку за спиной у него стоит коллектив, который вместе с ним строил планы и готов был к реализации самых смелых и дерзких проектов (а это именно так, поверьте, мы сами себе завидовали, насколько сплоченной стала наша команда за три года), то, пожалуй, не было бы лишним хотя бы встретиться с коллективом, выслушать его мнение. Ничего этого сделано не было.

Каждый член ученого совета проголосовал так, как подсказала ему совесть, потому что объективной информации, кроме результатов успешной работы научной службы всего три месяца назад, им предоставлено не было. Каждый руководствовался разными соображениями: кто-то посчитал, что ректору виднее, кого назначать своими заместителями; кто-то не захотел вникнуть в суть происходящего. Но и были и те, кто посчитал недопустимым манипулирование главным органом университета, и не проголосовал за предложение ректора.

Только семь человек, меньше трети состава совета, но правы оказались именно они, поскольку уже через неделю, 27 апреля ректором был созван внеочередной ученый совет, на который был вынесен единственный вопрос: отмена решения совета от 20.04.20 г. Длился этот совет 5 минут и 40 секунд (спасибо zoom’у). Единогласно члены ученого совета проголосовали «за».

Спустя два месяца, 25 июня, все так же без предупреждения причастных, накануне заседания в повестку вносится вопрос «о внесении изменений в структуру университета». И снова поднимается и на этот раз даже «обсуждается» вопрос о целесообразности уничтожения эффективно функционирующей службы проректора по научной работе. Совет проголосовал точно так же: 23 голоса против семи.

Если у вас остаются сомнения, и вы думаете, что все это касается только нас, волей руководства, ставших мятежниками, еще только один пример.

В страшные 1990-е, если кто-то еще помнит, когда денег в вузе не было даже на оплату теплоснабжения, электроэнергии и зарплату, университет выживал большей частью за счет того, что финансово-экономический факультет обучал студентов на платной основе, поскольку спрос на рынке труда в то время был только на тех, кто торгует и считает деньги. А сегодня в адрес факультета звучат упреки, что университет содержит на его за счет внебюджетных средств. Ни ученому, ни преподавателю, ни специалисту высшего звена в любой отрасли, ни инженеру не обойтись без экономических знаний, без умения качественно планировать и управлять, без знания истории и иностранного языка. Мы же учреждение ВЫСШЕГО образования.

А деньги? Если вывести науку на новый уровень, как мы и планировали, хоть это и требует значительно больше времени, чем три года, можно и прибыли получать от изобретений, от деятельности высококвалифицированных подготовленных вузом экспертов, от хоздоговоров и реализации продукции, много чего еще.

Но даже сегодня…

Не думаете ли вы, что больше 10 млн рублей внебюджетных средств, потраченных на повторный с 2016 года ремонт коридора на первом этаже главного корпуса, пусть суперсовременный и красивый, — выбор, мягко говоря, не совсем правильный?

Практически наш фонд внебюджетных средств сегодня формируется из оплаты за обучение, реализации продукции отделом семеноводства и хоздоговоров.

Оглянитесь! Сколько аудиторий в ваших корпусах вы ремонтировали за счет своих средств и с помощью студентов, сколько мебели починили тем же путем? Сколько служебок написали с просьбой решить вопрос с протекающей крыше и износившимся линолеуме? Сколько раз вы просили купить хотя бы самое необходимое оборудование или препараты для лабораторий? Сколько раз вы в сердцах костерили пресловутый «второй этаж»?

Так ли было необходимо именно сейчас объединять все наши музеи на одном этаже? Кого мы хотим этим впечатлить?

Нездоровая ситуация, сложившаяся в нашем университете, особенно несвоевременная сейчас, в условиях эпидемиологической ситуации, складывающейся в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19, повсеместным сокращением производства, рынков, включая рынок труда, и увеличения безработицы.

Заботой о нас или о сохранении собственного положения было продиктовано решение руководства о продолжении работы в очном режиме вопреки рекомендациям Роспотребнадзора и Правительства РФ и признании необходимыми для обеспечения функционирования инфраструктуры подразделений университета? Или в угоду своим, можно предположить, корыстным интересам было подвергнуто опасности здоровье работников. Именно по нашему вопросу были организованы очные встречи челнов ученого совета, один из которых сейчас по этой самой причине на больничном.

Сегодня нам нужна ваша помощь! Коррупция и развал науки в единственном аграрном ВУЗе области, кузнеце кадров АПК, не может обеспечить нормальное развитие аграрного региона!

Коллектив ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ