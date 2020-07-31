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Диетолог посоветовал женщинам не ругать себя после переедания

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог посоветовал женщинам не ругать себя после переедания
Шоколад. Фото: pixabay.com

Диетолог Алексей Ковальков посоветовал женщинам, следящим за фигурой, не ругать себя за каждое лишнее пирожное. Он напомнил, что мужчины не корят себя в случае переедания.

Врач рассказал, что за сутки человек способен набрать всего 150 грамм жира, остальное – вода и непереваренная пища. «Женщины себя ругают и наказывают, говорят, мол, дура, сегодня ничего не будешь есть, будешь отрабатывать в спортзале все, что наела. Когда вы себя ругаете, у вас вырабатывается кортизол. Это гормон стресса, неприятностей — он жиронакапливающий», - подчеркнул Ковальков.

Он также отметил, что некоторые люди имеют привычку «заедать» негатив, тогда как другие совершенно не могут есть, когда нервничают. По словам врача, эти реакции предопределены генетически.

АБ

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