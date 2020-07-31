Сметана или майонез - диетолог рассказала о вреде и пользе заправок для салатов

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31 июля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Оливье. Фото: pixabay.com

В качестве заправки для салатов россияне чаще всего используют майонез или сметану. Диетолог Наталья Денисова положила конец вечным спорам и рассказала, какой соус полезнее.

«Сметана – это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты... Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира. Насыщенные жиры надо в нашем питании ограничивать», - объяснила эксперт.

Что касается майонеза, то в совокупности продукты из его состава полезны для организма, но главным недостатком соуса является его повышенная калорийность, передает Радио Sputnik.

Денисова заявила, что нельзя рассуждать об абсолютной пользе или абсолютном вреде сметаны или майонеза. Вместо этого важно следить за их количеством в рационе. Специалист рекомендовала не останавливать свой выбор на одном из вариантов заправки, а чередовать их.