Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия

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31 июля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Деревня в горах. Фото: pixabay.com

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, в чем заключается секрет кавказского долголетия. Врач заявил, что дело в некоторых рецептах, которые остаются неизменными на протяжении тысячелетий.

Бобровский считает, что дело в особых кавказских рецептах приготовления мяса. «Секрет знаменитого кавказского долголетия – в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира... Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе», - объяснил специалист.

Диетолог отметил, что лучше всего делать шашлык из молодой баранины или из рыбы. Свинина, приготовленная на огне, не настолько полезна. Для готовки правильнее всего выбирать мангал, а вместе с мясом съедать побольше свежих овощей и зелени, передает Радио Sputnik.