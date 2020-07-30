Диетолог перечислила самые опасные алкогольные коктейли

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30 июля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Напитки. Фото: pixabay.com

Алкогольные коктейли считаются популярными спиртными напитками из-за своего вкуса и интересного внешнего вида. Однако употреблять алкоголь в таком виде может быть крайне опасно. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова.

«Даже если это обычная минералка, коктейль бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым», - объяснила врач.

Она отметила, что особенно опасны коктейли, в состав которых входят водка и пиво. Особенность таких коктейлей в том, что опьянение ощущается не сразу, и бывает очень сильным – будто была выпита половина бутылки водки.

Не менее коварны коктейли с ликерами и сиропами – из-за сладких добавок крепость напитка не ощущается, также нельзя определить качество алкоголя.