Почему россияне не могут пить вино, как европейцы

Зачастую популярные в Европе вина россиянам кажутся кислыми и не вкусными, а их употребление, пусть и в небольших количествах, негативно сказывается на здоровье. Биолог Владимир Ковальзон объяснил, почему так происходит.
Эксперт уверен, что дело не во вкусах и предпочтениях, а в физиологии. Среди европейцев культура потребления вина формировалась веками, что отразилось на их организме. «Они приучены пить вино и у них ферментная система с желудком привыкли к этому. У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому», - рассказал Ковальзон. Он добавил, что россияне в большинстве случаев плохо разбираются в вине и не понимают, какой сорт подходит к тому или иному блюду, передает Радио Sputnik.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.