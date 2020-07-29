Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Почему россияне не могут пить вино, как европейцы

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Почему россияне не могут пить вино, как европейцы
Вино. Фото: pixabay.com

Зачастую популярные в Европе вина россиянам кажутся кислыми и не вкусными, а их употребление, пусть и в небольших количествах, негативно сказывается на здоровье. Биолог Владимир Ковальзон объяснил, почему так происходит.

Эксперт уверен, что дело не во вкусах и предпочтениях, а в физиологии. Среди европейцев культура потребления вина формировалась веками, что отразилось на их организме. «Они приучены пить вино и у них ферментная система с желудком привыкли к этому. У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому», - рассказал Ковальзон. Он добавил, что россияне в большинстве случаев плохо разбираются в вине и не понимают, какой сорт подходит к тому или иному блюду, передает Радио Sputnik.

АБ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью