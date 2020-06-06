Какие алкогольные напитки популярнее всего в России

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6 июня 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Коньяк. Фото: pixabay.com

Стало известно, каким алкогольным напиткам россияне отдают предпочтение во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В сравнении с прошлым годом продажи спиртного с марта по май 2020 снизились на 17%.

Популярнее всего оказалось пиво. Следом за ним в списке алкогольных предпочтений россиян идет вино. В пятерку лидеров также попали водка, сидр и коньяк. При этом продажи шампанского упали на треть, текилы – на 30%, а водку стали продавать меньше на 26%. Спрос возрос только на сидр – его популярность увеличилась на 3%, подсчитали аналитики. Отмечается, что в ходе исследования специалисты проанализировали более 18 млрд кассовых чеков.