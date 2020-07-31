Ученые установили, как социальные контакты людей влияют на лишний вес
31 июля 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]
Канадские ученые определили типы мужчин и женщин, которые сильнее остальных рискуют набрать лишний вес. В исследованиях приняли участие порядка 30 тысяч человек от 45 до 85 лет.
Оказалось, что одинокие и необщительные женщины чаще других рискуют набрать лишние килограммы. Что касается мужчин, то ожирением в основном страдают семьянины, тогда как холостяки и одиночки реже склонны к полноте.
«Существует много литературы, в которой говорится, что брак способствует укреплению здоровья для мужчин и, возможно, в меньшей степени — для женщин, поэтому наши результаты о семейном положении были своего рода удивительными», - заявил исследователь Анналайн Конклин.
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