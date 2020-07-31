Захарова: граждане РФ осознали настоящее единство на фоне пандемии COVID-19

В пятницу, 31 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пандемия COVID-19 позволила разным представителям российского общества осознать, что такое настоящее единство.
Захарова сегодня в усадьбе Середниково в рамках церемонии награждения волонтеров, оказывавших помощь в период пандемии, заявила, что время эпидемии позволило россиянам ощутить единство, хотя могло разъединить граждан.
Дипломат подчеркнула, что именно хорошие дела позволили объединить исполнительную и законодательную власти, гражданское общество в лучших его проявлениях, а также людей, которые, вероятно, не соотносили себя ни с властью, ни с гражданским обществом.
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