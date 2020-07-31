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В РФ за сутки 8 755 пациентов вылечились от коронавируса

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

В РФ за сутки 8 755 пациентов вылечились от коронавируса
анализ на COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России 8 755 человек вылечились и были выписаны из медицинских учреждений после лечения от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, с начала пандемии коронавируса нового типа по выздоровлению в России были выписаны 638 410 пациентов.

Ранее в пятницу, 31 июля, стало известно, что за минувшие 24 часа в Российской Федерации выявили 5 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Известно также, что за сутки в стране был зафиксирован 161 летальный исход.

ЕТ

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