За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом
31 июля 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории России скончался 161 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперативном штабе утром в пятницу, 31 июля, уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 20 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 16 – в Пермском крае, 14 – в Москве, а еще 13 – на территории Архангельской области.
Подчеркивается также, что с начала пандемии COVID-19 в Российской Федерации были зафиксированы 13 963 летальных исхода.
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