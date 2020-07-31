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За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом
анализ крови, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

За минувшие сутки на территории России скончался 161 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперативном штабе утром в пятницу, 31 июля, уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 20 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 16 – в Пермском крае, 14 – в Москве, а еще 13 – на территории Архангельской области.

Подчеркивается также, что с начала пандемии COVID-19 в Российской Федерации были зафиксированы 13 963 летальных исхода.

ЕТ

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