В Екатеринбурге врачам удалось спасти пациентку с полным поражением легких

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31 июля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

операция, pixabay.com

В Екатеринбурге врачам удалось спасти пациентку с коронавирусной инфекцией и полным поражением легких. Необходимую помощь женщине смогли оказать медики из областного госпиталя ветеранов войн.

Врач из "красной зоны" сообщил, что минувшей ночью в госпиталь доставили пациентку, объем поражения ее легких составлял 100 процентов. Уточняется, что женщина была синего цвета, но к настоящему моменту "уже порозовела". Подчеркивается, что она даже не в реанимации. "Чему-то мы в этом аду все же научились", – заявил медик.

Инсайдер также поведал, что со временем изменилась картина течения заболевания, вызванного COVID-19. К настоящему моменту абсолютное число поступающих пациентов стало меньше, но их состояние в целом стало более тяжелым.