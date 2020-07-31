В Екатеринбурге врачам удалось спасти пациентку с полным поражением легких
31 июля 2020, 10:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
В Екатеринбурге врачам удалось спасти пациентку с коронавирусной инфекцией и полным поражением легких. Необходимую помощь женщине смогли оказать медики из областного госпиталя ветеранов войн.
Врач из "красной зоны" сообщил, что минувшей ночью в госпиталь доставили пациентку, объем поражения ее легких составлял 100 процентов. Уточняется, что женщина была синего цвета, но к настоящему моменту "уже порозовела". Подчеркивается, что она даже не в реанимации. "Чему-то мы в этом аду все же научились", – заявил медик.
Инсайдер также поведал, что со временем изменилась картина течения заболевания, вызванного COVID-19. К настоящему моменту абсолютное число поступающих пациентов стало меньше, но их состояние в целом стало более тяжелым.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.