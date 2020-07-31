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В Томской области продлили режим ограничений

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный интернет-портал Администрации Томской области

В Томской области продлили режим ограничений
медицинская маска, pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который является главой регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, принял решение продлить действующий режим ограничений до 31 августа.

Уточняется, что до осени в Томской области будут запрещены массовые мероприятия. Жвачкин подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом нового типа в регионе стабильная, однако она может резко ухудшится в случае полной отмены режима ограничений.

Ключевыми правилами, которые следует соблюдать жителям области, являются масочный режим в магазинах, ТЦ, транспорте и прочих закрытых людных местах, дезинфекция рук, а также самоизоляция людей, находящихся в группе риска.

Сергей Жвачкин напомнил, что пока нет вакцины от COVID-19, главным лекарством от вируса является ответственное поведение граждан.

ЕТ

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