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В Москве и Подмосковье запустят единую транспортную карту

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

В Москве и Подмосковье запустят единую транспортную карту
Автобус. Фото: pixabay.com

Общественный транспорт Москвы и Московской области объединят единой транспортной картой, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве заявили, что в настоящее время общая транспортная карта для двух регионов уже разрабатывается. Сейчас решается вопрос об интеграции билетных систем Москвы и Подмосковья. «В настоящее время ведется разработка и тестирование виртуальной карты. Сейчас активно прорабатывается вопрос интеграции билетных систем Московской области и Москвы, ведется разработка новой единой транспортной карты для двух регионов»», - сообщили в министерстве.

АБ

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