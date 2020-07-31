В Москве и Подмосковье запустят единую транспортную карту
31 июля 2020, 11:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: АГН "Москва"
Общественный транспорт Москвы и Московской области объединят единой транспортной картой, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве заявили, что в настоящее время общая транспортная карта для двух регионов уже разрабатывается. Сейчас решается вопрос об интеграции билетных систем Москвы и Подмосковья. «В настоящее время ведется разработка и тестирование виртуальной карты. Сейчас активно прорабатывается вопрос интеграции билетных систем Московской области и Москвы, ведется разработка новой единой транспортной карты для двух регионов»», - сообщили в министерстве.
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