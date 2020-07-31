Экономист: получение банками доступа к «спящим» счетам может привести к росту случаев мошенничества

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31 июля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

банковская карта, pixabay.com

Эксперты считают, что попытки банков добиться права брать деньги со "спящих" счетов граждан России без спроса могут обернуться ростом случаев мошенничества со стороны кредитных учреждений.

Ранее стало известно, что крупнейшие банки страны хотят получить право брать средства со счетов россиян, если владельцы длительное время не выходят на связь. Уточняется, что с одной стороны, за обслуживание банковские организации должны взимать плату. Более того владелец счета может иметь кредит, вследствие чего выплаты по займу можно было бы списывать без ведома хозяина. С другой же – подобная идея может иметь не самые приятные последствия.

Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заявил, что желание российских банков напрямую противоречит практике, сложившейся за столетия. Он напомнил, что в Швейцарии, которая является эталоном мировых банковских стандартов, сохраняют деньги абсолютно всех клиентов, вне зависимости от их жизненной ситуации.

В России в настоящий момент действует федеральный закон №115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", одним из требований которого является обязанность банка не реже одного раза в год обновлять данные о клиенте. Буев отметил, что проблема "спящих" счетов россиян в последнее время не дает банкам покоя. Не раз в парламент поступали предложения узаконить перевод средств с них в пользу государства, но депутаты раз за разом отвергают подобные идеи из-за их неконституционности.

Согласно некоторым данным, на таких счетах накопилось уже около 200 млрд рублей. Владимир Буев, однако, отметил, что инициатива российских банков содержит риски мошенничества, поскольку сотрудники банков, получив доступ к деньгам граждан, могут начать махинации со списаниями в свою пользу.