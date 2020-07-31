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На Курилах выловили голубого тунца весом почти 200 кг

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Курилах выловили голубого тунца весом почти 200 кг
тунец, pixabay.com

В трал судна "Бухта Наталии" у Южных Курил попался голубой тунец, вес которого составляет 184 килограмма. Настолько крупная рыба была впервые доставлена во Владивостокский морской рыбный порт.

Сообщается, что судно "Бухта Наталии" доставило в порт улов рекордных размеров – в общей сложности пойманы были 13 крупных рыбин общим весом примерно 2 567 килограммов. Голубой тунец весом 184 килограмма был успешно выгружен на хранение в холодильник №2. 

Согласно последней информации, предоставленной дальневосточными рыбаками, попадание столь крупной рыбы в трал судна является "огромным достижением".

ЕТ

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