Озвучены данные по коронавирусу за сутки в России

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31 июля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 839 981. Об этом стало известно в пятницу, 31 июля.

«За последние сутки в России выявлено 5 482 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 755 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольше число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве – 695, Свердловской области – 210, Ханты-Мансийском АО – 171, Санкт-Петербурге – 159 и Московской области – 150.

При этом 20 человек умерли в Санкт-Петербурге, 16 — в Пермском крае, 14 — в Москве, 13 — в Архангельской области.