Работающие россияне признались, чего боятся больше всего

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Указатель. Фото: pixabay.com

Работающие россияне рассказали о своих самых больших страхах. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов (62%) боятся лишиться дохода.

Остаться без работы страшатся 19% россиян, а подхватить коронавирусную инфекцию COVID-19 боятся 13% опрошенных. Еще 6% не хотят, чтобы закрылась компания, в которой они сейчас работают.

42% респондентов признались, что если они сейчас лишатся дохода, то останутся без накоплений. 23% подсчитали, что имеющихся у них денег в случае потери заработка хватит максимум на три месяца. Более трех месяцев на накопленную сумму смогут прожить 13% опрошенных, а менее месяца – 22%.