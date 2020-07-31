Работающие россияне признались, чего боятся больше всего
31 июля 2020, 09:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Работающие россияне рассказали о своих самых больших страхах. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов (62%) боятся лишиться дохода.
Остаться без работы страшатся 19% россиян, а подхватить коронавирусную инфекцию COVID-19 боятся 13% опрошенных. Еще 6% не хотят, чтобы закрылась компания, в которой они сейчас работают.
42% респондентов признались, что если они сейчас лишатся дохода, то останутся без накоплений. 23% подсчитали, что имеющихся у них денег в случае потери заработка хватит максимум на три месяца. Более трех месяцев на накопленную сумму смогут прожить 13% опрошенных, а менее месяца – 22%.
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