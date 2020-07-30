Работодателям могут начать платить за трудоустройство выпускников-2020
30 июля 2020, 07:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В России работодателей, принявших на работу выпускников этого года, могут начать поощрять. Соответствующее предложение Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин направил замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой.
«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трёх МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», - сказано в предложении. Отмечается, что для выплаты денег организации выпускник должен отработать там не менее 1 года.
Семин предложил платить компаниям деньги за каждого трудоустроенного выпускника. Предполагается, что это поможет облегчить трудоустройство молодых специалистов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.