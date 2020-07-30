Работодателям могут начать платить за трудоустройство выпускников-2020

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Офис. Фото: pixabay.com

В России работодателей, принявших на работу выпускников этого года, могут начать поощрять. Соответствующее предложение Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин направил замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трёх МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», - сказано в предложении. Отмечается, что для выплаты денег организации выпускник должен отработать там не менее 1 года.

Семин предложил платить компаниям деньги за каждого трудоустроенного выпускника. Предполагается, что это поможет облегчить трудоустройство молодых специалистов.