Психолог рассказала, стоит ли менять работу после декрета

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29 июля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Пинетки. Фото: pixabay.com

В России женщины, готовящиеся к выходу из декрета, получат возможность пройти курсы повышения квалификации или даже переобучение. Психолог Варвара Зародина оценила, насколько это полезная практика.

«Инициатива замечательная. Женщины, сидя в декрете пару лет, чувствуют очень большую неуверенность в себе при попытке выхода на работу», - считает эксперт. Она отметила, что за время декрета женщины могут пропустить много появившихся в рабочей среде тенденций или даже смену коллектива, что отрицательно сказывается на трудовом настрое. Возможность освежить знания или сменить профессию в этом случае оказывается весьма кстати, передает Радио Sputnik.

При этом Зародина предупреждает, что при смене рода деятельности нельзя руководствоваться только эмоциями. «Иногда, в порыве физиологических изменений, женщина делает импульсивный выбор. И тут важно направить ее на нужную волну... Если вы решили поменять работу, нужно сначала собрать всю информацию, примерить этот образ на себя», - считает психолог.