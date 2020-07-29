Психолог рассказала, как похудеть и при этом сэкономить

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Бутерброд. Фото: pixabay.com

Консультант по коррекции веса Варвара Зародина рассказала о простом и не слишком затратном способе снижения веса. Чтобы не соблазняться на вкусную, но вредную еду, специалист рекомендовала брать с собой на работу ланч-бокс.

Зародина посоветовала обедать домашней полезной едой из ланч-бокса – таким образом можно не только сэкономить средства, но и избавить себя от лишних калорий за обедом. «Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе», - объяснила специалист.

Психолог добавила, что на работу принято брать небольшие контейнеры, которые легко помещаются в сумку. В такую посуду не получится положить слишком большую порцию, а значит удастся избежать переедания, передает Радио Sputnik.