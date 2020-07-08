Как укрепить иммунитет при помощи шоколада

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8 июля 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Шоколад. Фото: pixabay.com

Многие знают, что шоколад с легкостью может поднять настроение, а некоторые даже лечат им больное горло. Но не все сорта шоколада одинаково полезны, отметила эксперт по рациональному питанию Варвара Зародина.

Специалист рассказала, что антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах, положительно влияют на свертываемость крови, защищают организм от свободных радикалов и даже стимулируют иммунитет. При этом чем выше в шоколаде процент содержания какао, тем он полезнее. Однако сахар уменьшает полезные свойства, передает Радио Sputnik.

«Когда шоколад изготавливается, большая часть антиоксидантов флавоноидов, присутствующих в какао-бобах, теряется. Сейчас идут разработки, которые позволяют уменьшить потери флавоноидов, снизить сахар без потери вкусовых ощущений», - сказала эксперт.