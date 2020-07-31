В Роскачестве рассказали о правилах безопасного сбора грибов

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31 июля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Гриб. Фото: pixabay.com

В Роскачестве перечислили меры предосторожности, о которых следует помнить при сборе грибов. Специалисты подчеркнули, что грибы требуют особого внимания и тщательной обработки.

Грибы не стоит срезать рядом с дорогами и неподалеку от экологически неблагоприятных мест. Также стоит оставить гриб, если в нем нет уверенности. Перерабатывать грибы лучше как можно быстрее, иначе они быстро испортятся.

Что касается срезания или выдергивания грибов, то оба способа имеют свои минусы. «При первом остается срез, в который может попасть инфекция. При втором повреждается грибница, что тоже не очень хорошо. Поэтому рекомендуется выкручивать грибы из субстрата (почвы), а потом уже обрезать грязное основание ножки», - сообщили в ведомстве.