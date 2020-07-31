Стоматолог опровергла самые распространенные мифы о кариесе

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31 июля 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Стоматолог. Фото: pixabay.com

Стоматолог Луиза Автандилян перечислила утверждения о кариесе, которые на деле являются не более, чем просто мифами. К примеру, врач объяснила, почему частая чистка зубов не делает их здоровее.

«Это крайне опасное заблуждение. Чистить зубы нужно два-три раза в сутки. Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку», - рассказала Автандилян.

Она добавила, что жвачка не может защитить от кариеса – долгое жевание вызывает проблемы не только с зубами, но и с желудком. Также не стоит верить в то, что кариес возникает исключительно от сладкого. На деле любая еда может стать причиной его появления, если неправильно ухаживать за зубами.

Автандилян подчеркнула, что кариес – это не всегда темные пятна на зубах. «К примеру, на начальной стадии заболевание не вызывает боли и дискомфорта и проявляется в виде белых пятнышек. Белизна — не показатель здоровья зубов», - рассказала врач.