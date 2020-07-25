Почему кровоточат десна

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25 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

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Главный врач клиники «Личный доктор», стоматолог-терапевт и врач высшей категории Татьяна ШУЛЬГИНА рассказала «АН» о том, с чем может быть связана кровоточивость десен.

Кровоточивость дёсен может быть проявлением недостаточной гигиены, а может быть симптомом серьёзных заболеваний.

«Самым распространённым заболеванием, сопровождающимся кровоточивостью дёсен, является гингивит, – говорит Шульгина. – Чаще всего он связан с недостаточной гигиеной и скоплением зубных отложений вдоль десневого края. Бактерии зубного налёта выделяют большое количество токсинов, которые запускают цепь воспалительных реакций. Это приводит к увеличению проницаемости и ломкости капилляров, отеку и покраснению дёсен, усилению процесса слущивания клеток эпителия и его истончению, что уменьшает устойчивость тканей к нагрузкам.

Длительно текущее воспаление может увеличивать риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний пищеварительного тракта. Кровоточивость дёсен может быть симптомом заболеваний крови, сахарного диабета и авитаминоза (витамина С и витамина К). Гормональные нарушения у женщин в период беременности тоже часто приводят к кровоточивости дёсен».

Огромную роль в профилактике кровоточивости играет правильное питание, хорошая гигиена. В любом случае, при появлении симптома следует обратиться к стоматологу, он проведёт профессиональную гигиену, порекомендует средства домашней гигиены, назначит при необходимости лечение, направит на анализы и на консультацию к смежным специалистам.