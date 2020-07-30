Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов

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30 июля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Фургал, фото: sledcom.ru/youtube.com

Родственники арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявили о сборе помощи на оплату услуг адвокатов. Об этом сообщает краевое отделение ЛПДР.

"Мы решили создать фонд помощи, но на его создание могло уйти до четырёх месяцев. Было принято другое решение, и была нанята адвокатская коллегия для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчётный счёт для оплаты адвокатов", — заявила в видеообращении, размещенном в Instagram отделения, сестра политика Галина. Она пояснила, что денег у семьи нет, так как счета арестованы. В назначении платежа нужно указывать "Пожертвование".

Люди восприняли эту информацию неоднозначно. Есть такие комментарии: "Содрать с доверчивого народа ещё и на долгоиграющие судебные процессы? Продавайте свои квартиры, как это делают семьи с больными детьми!". Есть и и сочувствующие, утверждающие, что "много дальневосточников, и не только, скинутся".

Сергея Фургала, руководившего Хабаровским краем с 2018 года, задержали 9 июля в Хабаровске и доставили в Москву. Его арестовали по делу об организации убийств предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также по покушению на бизнесмена Александра Смольского. Следствие проверяет господина Фургала на причастность к другим эпизодам организации убийств. Своей вины он не признает.

Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что поддерживает их мнение о том, что Сергея Фургала нужно судить в Хабаровске.