В Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

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30 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

водитель, фото: pixabay.com

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в этом году Минздрав собирается окончить работу над новым порядком медосвидетельствования. По его словам, автомобилистов избавят от необходимости получать некоторые справки.

Согласно проекту сдавать анализы на употребление алкоголя водителям понадобится только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. Для проверки того, употреблял ли водитель спиртное, будут брать анализы крови или мочи.

Замминистра сообщил, что новые предложения и методики будут максимально доступными для регионов РФ. В планах Минздрава РФ увеличить объем медицинского освидетельствования. Действие старых порядков получения справок продолжат до 2021 года.

С 22 ноября Минздрав хотел изменить порядок медосвидетельствования водителей. От россиян требовали сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ, а после - пройти осмотр у психиатра-нарколога. Нововведения существенно увеличили стоимость справки и количество очередей в диспансеры. Проект был раскритикован в Госдуме: отдавать 5 тысяч рублей за медкомиссию тяжело для россиян, получающих зарплату в размере МРОТа. Впоследствии чиновники отказались от таких планов.

Минпромторг планирует оснастить российские автомобили алкозамками. Они будут блокировать ключ зажигания транспорта, как только автоматика зафиксирует пары алкоголя в выдохе водителя.