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Власти Пензенской области снова продлили режим повышенной готовности

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzainform.ru

Власти Пензенской области снова продлили режим повышенной готовности
Здание правительства Пензенской области. Фото: сайт правительства ПО.

В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 13 августа включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ивана Белозерцева.

24 июля глава региона продлил действие режима до 31 июля и разрешил возобновить деятельность всех образовательных организаций. Кроме того, гостиницам, пансионатам и санаториям позволили принимать гостей без ограничений. Теперь режим продлен еще на две недели.

В регионе по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции пензенцам старше 65 лет и людям, которые страдают хроническими заболеваниями, а всем остальным – масочный режим.

ДВа

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