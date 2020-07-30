Власти Пензенской области снова продлили режим повышенной готовности

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzainform.ru

Здание правительства Пензенской области. Фото: сайт правительства ПО.

В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 13 августа включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ивана Белозерцева.

24 июля глава региона продлил действие режима до 31 июля и разрешил возобновить деятельность всех образовательных организаций. Кроме того, гостиницам, пансионатам и санаториям позволили принимать гостей без ограничений. Теперь режим продлен еще на две недели.

В регионе по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции пензенцам старше 65 лет и людям, которые страдают хроническими заболеваниями, а всем остальным – масочный режим.