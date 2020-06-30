Власти Пензенской области снова продлили режим повышенной готовности

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30 июня 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Здание правительства Пензенской области. Фото: сайт правительства ПО

Правительство Пензенской области опубликовало документ, вносящий изменения в постановление о введении в регионе режима повышенной готовности.

Согласно документу, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 12 июля. Изменения, в частности, касаются торговли непродовольственными товарами в торговых центрах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора на втором этапе.

Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений 19 июня. Также сообщается, что, несмотря на постепенное смягчение ограничений, жителям области по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.