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В Пензенской области растет число заболевших коронавирусом

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzavzglyad.ru

В Пензенской области растет число заболевших коронавирусом
Дезинфекция. Фото: pixabay.com

В Пензенской области за прошедшие сутки было выявлено 72 новых пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Таким образом, число заболевших жителей региона за все время пандемии составило 4523.

Накануне в Пензенской области был зарегистрирован 71 заболевший коронавирусом. Из региональных больниц выписаны здоровыми 183 человека, перенесших инфекцию, общее количество выздоровевших в области достигло 4 077 человек.

С начала пандемии коронавируса в регионе скончались 36 человек с COVID-19, за последние сутки зарегистрирован один летальный случай.

ДВа

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