В Росконтроле назвали шесть продуктов, которые на деле оказались совсем не тем, чем кажутся

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30 июля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Бананы. Фото: pixabay.com

Специалисты из Росконтроля перечислили шесть продуктов, которые из-за своего внешнего вида или названия вводят потребителей в заблуждение. Например, эксперты рассказали, что арахис – вовсе не орех.

Оказалось, что арахис относится не к орехам, а к бобовым. А любимая многими спаржа по-корейски, как выяснилось, не спаржа, а высушенная пенка, снятая с кипящего соевого молока и свернутая в трубочку.

Крабовые палочки, которые можно найти практически в каждом продуктовом, делают совсем не из крабов, а из сурими, которой в составе не более половины, да и ее периодически заменяют крахмалом.

Бананы относятся вовсе не к фруктам, а к ягодам, а зефир покрывают не шоколадом, а кондитерской глазурью с высоким содержанием заменителей масла какао.