В Совфеде предлагают публиковать решения местных властей в интернете

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30 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Мельниченко. Фото: сайт СФ

Интернет-опубликование решений местных властей упростит гражданам доступ к информации о своих правах и обязанностях.

Об этом заявил председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, отметивший, что законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента.

Сенатор отметил, что в сейчас закон обязывает органы местного самоуправления публиковать принимаемые ими акты в газетах и иных печатных изданиях, а размещение в интернете рассматривается как вспомогательный источник, в основном для объёмных графических и табличных материалов.

Внесенный законопроект позволит органам местного самоуправления, исходя из местных условий, выбирать наиболее удобный для жителей способ опубликования своих актов. Мельниченко обратил внимание, что тираж местных газет, как правило, не велик. К тому же печатные издания выходят в свет с определенной периодичностью и поступают читателям не всегда в день выхода из печати.

«Людям не придется тратить время на поиск нужной им газеты, а местные власти смогут сэкономить средства местного бюджета», – подчеркнул сенатор.

Ранее правозащитники выявили недостатки в работе интернет-приемных госучреждений.