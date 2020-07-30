Правозащитники выявили недостатки в работе интернет-приемных госучреждений

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30 июля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Электронное заявление. Фото: pixabay.com

Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ выяснили, что на многих сайтах органов власти с ведением интернет-приемных исчезли адреса электронной почты, по которым ранее можно было обращаться в госорган.

«Таким образом, интернет-приемные не дополнили возможность обратиться в ведомства по электронной почте, а заменили их, став фактором регресса, а не прогресса», – заявил член СПЧ Андрей Бабушкин.

В этой связи общественники рекомендуют ввести в стандарты приема в государственных органах право граждан на заочный прием, к примеру, через систему «Зум» или ее аналог.

Ранее в СПЧ высказались по поводу отсутствия цифрового профиля граждан.