Правозащитники выявили недостатки в работе интернет-приемных госучреждений
30 июля 2020, 10:02[ «Аргументы Недели» ]
Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ выяснили, что на многих сайтах органов власти с ведением интернет-приемных исчезли адреса электронной почты, по которым ранее можно было обращаться в госорган.
«Таким образом, интернет-приемные не дополнили возможность обратиться в ведомства по электронной почте, а заменили их, став фактором регресса, а не прогресса», – заявил член СПЧ Андрей Бабушкин.
В этой связи общественники рекомендуют ввести в стандарты приема в государственных органах право граждан на заочный прием, к примеру, через систему «Зум» или ее аналог.
Ранее в СПЧ высказались по поводу отсутствия цифрового профиля граждан.
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