В СПЧ считают, что отсутствие цифрового профиля становится причиной дискриминации прав

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9 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Совет при президенте РФ (СПЧ) по развитию гражданского общества представил доклад «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

В докладе, который представил глава СЧП Валерий Фадеев, отдельной главой представлена тема цифровой слежки. В ней, в частности, говорится, что новые технологии обработки больших данных, рост скорости доступа к интернету и числа «умных» устройств поставили на поток деятельность по формированию «цифровых профилей» интернет-пользователей и их привязке к личным данным.

«Такие профили неминуемо затрагивают охраняемую Конституцией России тайну личной жизни и активно используются при формировании персонализированных предложений товаров и услуг», – говорится в докладе.

В СПЧ считают, что цифровые профили граждан приобрели самостоятельную ценность, но отсутствие цифрового профиля не может являться причиной дискриминации граждан при предоставлении госуслуг, банковских продуктов или при приеме на работу.

Ранее Фадеев назвал электронное голосование примером для других стран.