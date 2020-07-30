В Москве все отделения Сбербанка проверяют на наличие "бомбы"
30 июля 2020, 11:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщений о минировании. Об этом сообщил представитель экстренных служб в четверг, 30 июля.
«В 10.15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведется проверка», - пояснил он.
Отмечается, что волна «минирований» в разных городах России длится с конца прошлого года. В анонимных звонках сотрудникам полиции шла речь о судах, детских садах, больницах, самолетах, школах и прочих местах общественного пользования. При этом информация ни разу не подтверждалась.
Уже были разобраны пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.