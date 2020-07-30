В Москве все отделения Сбербанка проверяют на наличие

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30 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Сбербанк, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщений о минировании. Об этом сообщил представитель экстренных служб в четверг, 30 июля.

«В 10.15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведется проверка», - пояснил он.

Отмечается, что волна «минирований» в разных городах России длится с конца прошлого года. В анонимных звонках сотрудникам полиции шла речь о судах, детских садах, больницах, самолетах, школах и прочих местах общественного пользования. При этом информация ни разу не подтверждалась.

Уже были разобраны пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений.