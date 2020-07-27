Неизвестный сообщил о «минировании» московского аэропорта «Шереметьево»

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27 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аэропорт "Шереметьево", Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неизвестный сообщил о "минировании" аэровокзального комплекса, а также всех самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом днем в понедельник сообщил представитель экстренных служб.

В настоящий момент специалисты проводят тщательную проверку всех помещений аэровокзального комплекса. Подчеркивается, что пока эвакуация сотрудников аэропорта "Шереметьево" и пассажиров не проводится.

В минувшее воскресенье, 26 июля, неизвестный злоумышленник заявил о "бомбах", которые якобы заложены во всех аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Угрозы взрыва после проверок в зданиях авиагаваней не подтвердились.